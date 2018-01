Tres de cada cuatro empresas contratará más empleados este año, según Hays

El 84% de las compañías subirá los sueldos en 2018

Así, cree que las empresas podrían mejorar lo que ofrecen a los candidatos, porque lo que ofrecían hace 20 años era válido en el mercado laboral entonces, pero ya no lo es. "Las plantillas están interesadas cada vez más en cuestiones al margen del salario, no basta con pagar bien a tus trabajadores, hay que aportarles un valor añadido como empresa", ha añadido.

En este contexto, ha destacado el aumento de la demanda y una oferta de perfiles del sector IT que es "estable" y hace que los salarios no se incrementen, aunque las empresas todavía "no están dispuestas a pagar más".