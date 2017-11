El 95% de empresas extranjeras prevé aumentar o mantener sus inversiones en España en el próximo año

El 95% de las empresas extranjeras prevé mantener o aumentar sus inversiones en España este año y un 94% hará lo mismo con respecto a su plantilla, según el barómetro elaborado por Icex-Invest in Spain, Multinacionales por marca España y el IESE.

En el acto de presentación del barómetro de 2017 han participado la secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela; el director ejecutivo de Invest in Spain, José Carlos García de Quevedo; el presidente de Multinacionales por marca España, Adolfo Aguilar Delgado; el director de Relaciones Institucionales del IESE Business School, Luis Arias Hormaechea, y la investigadora asociada del International Center for Competitiveness de IESE María Luisa Blázquez. Durante la jornada se ha presentado además la 'Guía de Negocios en España 2017', elaborada por Icex-Invest in Spain en colaboración con Garrigues.