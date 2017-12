El 30% de los españoles compraría un inmueble porque lo considera "una inversión segura", según Rastreator

El 30% de los españoles ha comprado o compraría una vivienda porque lo ven una "una promoción sin riesgos donde colocar los ahorros", según se desprende del 'IV Estudio de Comparación Online hacia el Ahorro Inteligente' realizado por Rastreator.

Según el estudio, aunque España sigue siendo "un país muy arraigado a la compra de viviendas", hay una parte importante de la población que no considera esta opción porque "no se lo puede permitir económicamente" (22,4%). Además, un 8,5% no quiere comprar una vivienda porque no quiere endeudarse y un 6,8% porque no quiere atarse a ningún lugar concreto.