El 41,5% de los españoles destina dinero a la inversión, motivado principalmente por la búsqueda de un mayor rendimiento para sus ahorros. No obstante, entre este segmento de la población, más de la mitad (55,6%) asegura que lo hace siempre en pequeñas cantidades, ya sea por la aversión a asumir riesgos o por las bajas rentabilidades que ofrece el mercado, según un estudio del comparador online Rastreator.

Casi seis de cada diez (58,5%) ciudadanos se declaran no inversores, aunque resulta destacable que, entre estos, hasta un 56,3% no se lo plantee porque no ingresa suficiente dinero. Del mismo modo, un 23,3% antepone criterios de liquidez y asegura que no invierte porque prefiere disponer de su dinero en cualquier por momento.