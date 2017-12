Los españoles obtendrán una media de 93 euros por vender los regalos no deseados de Navidad

Los españoles obtendrán una media de 93 euros por practicar el 'regifting', una tendencia que consiste en vender los regalos que no les han gustado para comprar aquello que realmente desean, según el estudio global 'Tendencias de consumo en Navidad', elaborado por la consultora TNS1 para eBay.

En concreto, el informe muestra que casi un tercio (27%) de los españoles han recibido más de un regalo no deseado esta Navidad, por lo que un 40% de los encuestados afirma quedárselos, y un 30% cambiarlos, mientras que el 6% prefiere hacer 'regifting'.

El motivo más repetido por el cual el 39% de los encuestados no se atreven a vender los regalos no deseados es de carácter cultural, ya que existe la creencia de que es un gesto desconsiderado para la persona que ha realizado el regalo. Por este motivo, un 28% declara que vendería más regalos navideños no deseados si alguien realizara esta transacción por ellos.