Los estibadores instan al Gobierno a formar parte de la negociación con las empresas

El coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores Portuarios, Antolín Goya, ha solicitado al Gobierno que forme parte de las negociaciones que los estibadores mantienen con las empresas.

"Ante la imposibilidad de avanzar en las negociaciones si no está en la mesa el responsable de incorporar las medidas que se negocien en la Ley y el garante de que la posición de las empresas se defina, solicitamos que el Gobierno forme parte de la misma", ha señalado Goya.

El coordinador ha indicado que, de esta manera, se logrará "lo que debería ser el objetivo de todos: una mejora en el modelo de estiba" que, además, "dé respuesta a lo estipulado en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)".

La Coordinadora Estatal de Trabajadores Portuarios ha indicado en un comunicado que la negociación del convenio colectivo de los estibadores "está absolutamente mediatizada y bloqueada por el texto del Real Decreto Ley (RDL)".

"No podrá ver la luz un acuerdo entre patronal y estibadores si el Gobierno no es parte integrante de la mesa negociadora, pues es el único que podrá darle validez", ha reiterado la patronal.

"Las empresas están pendientes del texto del RDL para exponer su posición, para pronunciarse sobre si subrogarán o no a las plantillas, según el nivel de protección que la Ley les ofrezca", ha explicado Goya.

En su opinión, mientras no se sepa si el texto llega o no al Congreso ni se conozcan las características de la mesa de negociación que se abra, "no hay forma" de que las reuniones "arrojen algún resultado fructífero".

RESPETO A LOS TRABAJADORES

"Los estibadores estamos totalmente convencidos de que hay que responder a los requerimientos europeos, somos ciudadanos responsables y, por supuesto, cumplimos la Ley, pero también sabemos, y así lo han ratificado tres despachos de abogados especializados en derecho europeo, laboral y de la competencia, que hay maneras de hacerlo respetando a los trabajadores y generando menos conflictos e incertidumbres", ha añadido Goya.

En su opinión, la nueva norma debe recoger la continuidad en el empleo de los actuales trabajadores portuarios, la subrogación ante los cambios empresariales en el sector, el mantenimiento de las tareas que realizan, la regulación de la relación laboral especial y la cobertura legal para la negociación colectiva.

"No se trata de una mera negociación entre empresas y trabajadores, como pretenden hacer creer a la opinión pública. Nosotros llevamos años negociando sin mayores inconvenientes. Ahora lo que dificulta el entendimiento es otra variable de la que forma parte el Gobierno: el texto del RDL", ha concluido.