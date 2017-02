Los estibadores dicen que su capacidad de rendir "no es la misma" cuando están "preocupados por su trabajo"

El coordinador del principal sindicato de estibadores, la Coordinadora de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, ha rechazado cualquier tipo de huelga encubierta o actos vandálicos por parte de su organización, si bien indicó que "hay un grupo de trabajadores que está muy preocupado por su futuro y su trabajo y, evidentemente, su capacidad de rendir y trabajar no es la misma".

"Es normal que ello se refleje un poco en los rendimientos, pero bajo ningún concepto lo estamos llevando mucho más allá", declaró Goya antes de comenzar la reunión en el Ministerio de Fomento.

No obstante, el dirigente sindical garantizó que la Coordinadora "jamás dará instrucciones para llevar a cabo acciones no acordes a la ley". "Ni mucho menos respaldar cualquier tipo de violencia; no ha sido nuestro estilo nunca ni lo va a ser", añadió.

Goya calificó de excesivo el descenso de rendimientos de hasta el 95% en los puertos que denuncian algunas empresas del sector. "Somos un colectivo muy productivo, se está intentando desprestigiar a un colectivo tan serio como el nuestro", lamentó.