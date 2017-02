El Gobierno no negocia con los estibadores pero nombra a un mediador

El Gobierno ha designado al presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, como mediador en la negociación que patronal y sindicatos de la estiba han retomado en la tarde de este martes sobre la reforma del sector. Los portuarios han querido mandar un mensaje de unidad al Ejecutivo al reunir en el puerto de Algeciras a representantes sindicales de todo el mundo perteneciente al sector de la estiba. La reunión ha servido para lanzar un aviso de posible huelga de "carácter mundial" si no son atendidas sus reivindicaciones.

Así lo desveló Antolín Goya, coordinador de la Coordinadora de los Trabajadores del Mar, principal sindicato del sector antes de entrar en la reunión.

Goya manifestó su sorpresa por la designación del mediador y por el hecho de que finalmente en la mesa de negociación no participe representante alguno del Gobierno.

"Nombran un mediador como si se tratara de un conflicto entre empresas y sindicatos, cuando el conflicto lo ha generado el Ministerio de Fomento con la presentación de su Real Decreto Ley de reforma de la estiba", declaró el representante sindical.

"En la negociación debe estar esa tercera pata, el Gobierno", reclamó. "De las negociaciones puede surgir algo que puede modificar el Real Decreto Ley, aunque sin cambiar las líneas generales", consideró.

Aadvertencia de paros

Antolín Goya aseguró que la Coordinadora acude a la nueva ronda de negociación "con la mejor de sus voluntades", si bien recordó que su principal objetivo sigue siendo el de mantenimiento del empleo.

No obstante, reiteró que en caso de que el Gobierno lleve el texto de la reforma sin cambio alguno al Consejo de Ministros del viernes los trabajadores "no tendrán más remedio que convocar nuevas huelgas". "Volveremos a la misma situación que hace diez días", concluyó.

Apoyo internacional

Los portuarios españoles han metido más presión en la negociación al recibir el apoyo en el puerto de Algeciras, Cádiz, de delegaciones de estibadores de distintas partes del mundo que han acudido para manifestar su respaldo a sus compañeros de España ante la reforma del sector anunciada por el Gobierno.

El representante español del Consejo Internacional de Estibadores (IDC), Jordi Aragunde, ha mostrado su apoyo a los trabajadores portuarios y ha asegurado que espera que el Gobierno "opte por el diálogo", añadiendo que si no hay consenso para llevar a cabo la liberalización del sector, no descarta movilizaciones, que tendrán "carácter mundial".

En rueda de prensa, Aragunde ha apuntado en este sentido que si el Gobierno anuncia su intención de desviar tráficos a otros puertos "los compañeros de Tánger, Marsella y otros lugares ya han anunciado que actuarán en consecuencia, siempre dentro de la legalidad".

En cuanto a la petición por parte de los sindicatos de un registro de estibadores, ha afirmado que "no parece lógico que en Bélgica se apruebe y lo que vale allí no vale para España". Además, ha argumentado que "es necesario parar la situación con la UE", añadiendo que "no podemos estar en diálogo social y al mismo tiempo se está sancionando a los países".

Finalmente, Aragunde, tras afirmar que "los estibadores no tenemos privilegios como se ha dicho, sino que lo único que tenemos es nuestra unidad", ha recordado que el objetivo de la organización es "el futuro de nuestros compañeros", a los que "vamos a apoyar en todas sus acciones".

No obstante, ha insistido en que espera que "el Gobierno opte por el diálogo", como ya ocurrió con la anterior ley de la estiba que se aprobó. Asimismo, Aragunde ha definido la situación actual en los puertos "de tensa calma".