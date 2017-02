Temor al desabastecimiento por la huelga de paralizará los puertos del país

La guerra entre el Gobierno y los estibadores es ya un hecho y la huelga que paralizará los puertos del país parece inevitable. No hay acuerdo y el Ejecutivo de Rajoy está dispuesto a aprobar el próximo viernes en el Consejo de Ministros el decreto que liberaliza el sector. Dice el Gobierno que Bruselas no les permite garantizarles sus puestos de trabajo. La reforma supondrá la liberalización de las contrataciones y una bajada de sueldos. El Gobierno les acusa de haber comenzado ya una huelga encubierta y de bajar el rendimiento. Las empresas del sector denuncian que la actividad ha bajado ya en un 80%. No obstante, los estibadores lo niegan y el paro de verdad de los trabajadores que cargan y descargan la mercancía en los puertos españoles está previsto para el lunes. En Canarias temen al desabastecimiento.