La libra cae a mínimos de un mes y la Bolsa de Londres marca un nuevo récord

Las encuestas que apuntan a una sensible reducción de la ventaja que hasta ahora mantenía el Partido Conservador sobre el Laborista de cara a las elecciones del próximo 8 de junio, que incluso podría llegar a perder la mayoría parlamentaria, ha provocado una fuerte depreciación de la libra esterlina, que caía hasta su nivel más bajo frente al dólar en el último mes, mientras que el índice Ftse 100 de la Bolsa de Londres escalaba a un nuevo máximo histórico por encima de 7.550 puntos.

El Partido Conservador de Reino Unido, al que pertenece la primera ministra británica, Theresa May, podría no conseguir la mayoría absoluta de los escaños en el Parlamento en las elecciones que se celebran el jueves de la próxima semana, según el último sondeo de YouGov elaborado para el diario 'The Times'.