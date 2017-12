Los líderes europeos discuten este viernes cómo fortalecer la eurozona ante futuras crisis

Los líderes europeos debatirán este viernes cómo fortalecer las estructuras de la eurozona para hacer frente a futuras crisis, aunque las conversaciones estarán marcadas por la división que existe entre los socios del euro, tanto sobre la velocidad como por la naturaleza de las reformas, y por la ausencia de un Gobierno con plenos poderes en Alemania.

El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha convocado esta reunión para impulsar los debates sobre el diseño de la moneda única y asistirán no sólo los jefes de Estado y de Gobierno del euro, sino también los del resto de países que han firmado el 'pacto fiscal'. El polaco ha invitado además al encuentro a República Checa y Croacia, por lo que la británica Theresa May será la única ausente en las conversaciones.

El hecho de que Merkel todavía no haya conseguido un acuerdo con otras formaciones políticas "no facilita el proceso", según ha reconocido un alto funcionario europeo, que sin embargo ha apuntado que "no todo puede posponerse" por este factor.