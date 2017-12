La venta minorista de calzado crecerá un 5% en 2017, impulsado por el aumento de la demanda

Las cadenas de venta de ropa y las tiendas 'online' ganan cuota de penetración en el sector

En concreto, el volumen de negocio de la distribución especializada experimentó un aumento del 2,8%, hasta 1.830 millones de euros, reuniendo el 61% del valor total del mercado. En particular, destaca el crecimiento de las ventas de las cadenas de zapaterías (+4,3%), que con 980 millones de euros reunieron la tercera parte del valor total del mercado, si bien los establecimientos independientes mostraron también ya una moderada recuperación.

La distribución no especializada reunió el 39% del mercado total, contabilizando un aumento del 5,9%, hasta 1.170 millones de euros. De este total, 785 millones correspondieron a ventas en grandes almacenes, hipermercados y grandes superficies de material deportivo. No obstante, se aprecia un mayor dinamismo de la actividad de otros establecimientos, en particular las tiendas de confección, en cuya oferta el calzado tiene cada vez mayor relevancia.