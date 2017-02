Las mujeres planifican más sus gastos, pero ahorran menos, según Rastreator

Las mujeres son más planificadoras con sus gastos y tienen una mayor propensión hacia al ahorro, aunque no consiguen reservar tanto dinero como los hombres, según los datos del III Estudio Comparación Online hacia el Ahorro Inteligente realizado por Rastreator.

A este respecto, cabe destacar que la brecha salarial entre hombres y mujeres continúa siendo muy significativa. Según datos de Eurostat, la retribución media por hora de las mujeres en 2015 fue un 18,8% inferior a la de los hombres, situando a España como el sexto país con mayor brecha salarial de género entre los Estados miembros de la Unión.

De acuerdo con los datos del estudio, las mujeres son más planificadoras y precavidas con sus finanzas personales, como lo demuestra el hecho de que un 54% de ellas realiza cada mes una planificación de su presupuesto y sus gastos, frente al 51,3% de los ellos. Pero no es únicamente cuestión de planificación, sino que las mujeres cumplen en mayor medida con esta planificación mensual que se fijan (62,3% vs 60,9%).

Sin embargo, esa mayor planificación y preocupación por sus finanzas personales no se traduce en un mayor ahorro, ya que, a pesar de esta predisposición, las mujeres tienen menor capacidad de ahorro y consiguen ahorrar menos cantidad de dinero que los hombres.

Además, según el último barómetro publicado por el CIS, la diferencia en cuanto a las posibilidades de ahorro alcanza casi los 3 puntos: un 16,9% de hombres cree que su ahorro aumentará, frente a solo el 14% de mujeres. En esta línea, los datos del estudio muestran que actualmente un 78% de ellos logran reservar algo de dinero cada mes, en contraposición con el 67,3% de ellas, lo cual revela una diferencia de más de 10 puntos porcentuales.

El principal motivo que dificulta el ahorro es no ingresar dinero suficiente, tal como explica la mayoría de los encuestados (83,6%); si bien en el caso de las mujeres este dato es ligeramente mayor que en el de los hombres, no resulta determinante (83,9% frente a 83,2%). Le sigue como segundo motivo el tener que hacer frente a imprevistos (73,6%).

Las mujeres se muestran menos perezosas que los hombres a la hora de intentar ahorrar más, aunque no siempre lo consiguen. De este modo, el 39% de las mujeres, frente al 43,9% de los hombres, indican que prefieren darse pequeños caprichos en lugar de ahorrar. Además, el 27,7% de ellas frente el 33,5% de ellos indica que no tienen el tiempo necesario para buscar opciones más económicas; y el 24,1% de mujeres frente al 28,8% de hombres reconoce que no sabe cómo ahorrar o por dónde empezar.

No obstante, en el último año, ellas han recortado considerablemente más sus gastos que ellos en partidas como salir a restaurantes, planes de ocio, la factura energética o en ropa, calzado y complementos.