El patrimonio de los fondos de inversión alcanza máximos históricos en diciembre

Los fondos recuperan la totalidad del ajuste patrimonial de la crisis

CaixaBank AM continúa siendo la gestora de fondos que acumula un mayor patrimonio, con una cuota del 16,79% del volumen total de activos en diciembre (44.076 millones de euros), por delante de Santander AM, con el 14,59% (38.289 millones), BBVA AM, con el 14,41% (37.808 millones), Sabadell AM, con el 6,27% (16.464 millones) y Bankia Fondos con el 5,78% (15.180 millones).