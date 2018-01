El patrimonio de los fondos de inversión cierra 2017 en máximos históricos en 262.847 millones

El volumen de activos de los fondos de inversión nacionales ha alcanzado los 262.847 millones de euros al cierre del ejercicio 2017, lo que supone un nuevo máximo histórico al superar el dato 261.076 millones de euros correspondiente a mayo de 2007, según datos recopilados por Inverco.

CaixaBank AM ha sido la gestora de fondos que acumula un mayor patrimonio, con una cuota del 16,74% del volumen total de activos (44.996 millones de euros), por delante de Santander AM, con el 14,63% (38.452 millones), BBVA AM, con el 14,42% (37.908 millones), Sabadell AM, con el 6,25% (16.435 millones) y Bankia Fondos con el 5,8% (15.240 millones).