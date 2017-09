Las pérdidas para las aseguradoras por el huracán 'Irma' oscilarán entre los 16.725 y 41.813 millones

Las pérdidas para el sector asegurador tras el paso del huracán 'Irma' oscilarán entre los 20.000 y 50.000 millones de dólares (16.725 y 41.813 millones de euros), según dos firmas especializadas en el cálculo de riesgos ante catástrofes.

Según AIR Worlwide, las estimaciones ofrecidas contemplan daños causados por el viento y la tormenta en propiedades residenciales, en comercios y las pérdidas debido a la interrupción del negocio en centros industriales, así como los siniestros en automóviles. No obstante, apunta que no tiene en cuenta las pérdidas de viviendas no aseguradas y otros daños causados en embarcaciones marítimas de carga de mercancías o en infraestructuras.