La plantilla de Deoleo se concentra contra el ERE presentado por la empresa

La plantilla de Deoleo en su planta de la barriada periférica cordobesa de Alcolea se ha concretado ante las puertas de dicha factoría para mostrar su rechazo a dicho ERE.

A este respecto y según ha informado CCOO, el presidente del comité de empresa de la planta de Deoleo en Alcolea, Clemente Revuelta, ha explicado a los concentrados que la multinacional pretende "trocear la empresa y dejarla en microempresa, y no va a durar esto ni dos años".

Revuelta ha recordado que "aquí estamos con un capital humano bajo mínimos y hemos expresado en la mesa que no sabemos cómo pretenden quitar 56 puestos más", en la planta de Córdoba, y "en el día de mañana esto va a ser una embotelladora, para envasar nada más, y se acabó la fábrica de Carbonell y posiblemente la marca".

El representante sindical ha recordado que la empresa "ofrece las condiciones que contempla la reforma laboral pura y dura, es decir, 22 días por 12 meses y ni siquiera propone prejubilaciones, sino tan solo bajas incentivadas, condiciones muy inferiores a las del último ERE".

Ante esto, los sindicatos han anunciado que no están dispuestos a aceptar "ni externalizaciones, ni despidos" y reclaman "un plan industrial que sea viable y de futuro para la empresa", y que dé "unas garantías de futuro para los trabajadores que queden".

Junto a ello, el comité de empresa ha dicho lamentar que "en Córdoba, con el paro que hay, se vaya a perder una industria que no es que no sea rentable, pero no ganan lo que ellos pretenden". En este sentido, el sindicato ha remarcado que los trabajadores están "en manos de un fondo buitre, y éstos sabemos que están tres o cuatro años, como máximo, pues van a generar dinero, a vender todo, a sacar el máximo que puedan y fuera".

"Los trabajadores --ha concluido Revuelta-- no estamos dispuestos a que nos troceen y a que nos despidan de la manera que quieren despedirnos" y que, por ello, continúan los paros parciales de cuatro horas por turno en las tres fábricas afectadas por el ERE, si bien la negociación continúa.

Desde el sindicato se ha recordado que estos paros se llevarán a cabo hasta el 7 de marzo "para defender con dignidad un acuerdo justo sobre el cuarto expediente de regulación de empleo al que se tiene que enfrentar la plantilla" de Deoleo en España "desde el año 2010", ya que, "si finalmente la empresa se sale con la suya, en siete años 245 personas serán despedidas".

La plantilla cordobesa ha estado acompañada de delegados sindicales de las otras dos plantas afectadas por el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la empresa, las de Andújar (Jaén) y Rivas (Madrid).