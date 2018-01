Hasta el 82% de la población española cuenta con una tarjeta de pago, el máximo histórico en 30 años

Las tarjetas de crédito bajan su penetración al tercer puesto, con el 22,9% de presencia en el mercado

Las tarjetas de prepago, por su parte, a través de las cuales se puede cargar previamente una cantidad de dinero determinada para usar con posterioridad sin tener que depender de los bancos, "no terminan de despegar" pese al esfuerzo de una de las pocas empresas que ha intentado relanzar este servicio, Correos, con su propia tarjeta prepago. En 2017 consiguió el 1,7% de penetración en el mercado.

EL 21% NO UTILIZA LA TARJETA PESE A CONTAR CON UNA

Hasta el 50% de este tipo de consumidores tienen un perfil 'no digital', es decir, son aquellas personas que no tienen acceso a Internet. Otro 28% sí tiene acceso a Internet, pero no se conecta a su banco a través de éste. El restante 22% opera en Internet y aun así siempre paga en efectivo.