Los portales inmobiliarios creen que habrá que esperar a ver si la caída mensual en Cataluña es tendencia

Los principales portales inmobiliarios creen que habrá que esperar a ver si la caída mensual en la compraventa de viviendas en Cataluña en octubre es algo puntual o se convierte en tendencia, según han afirmado este miércoles tras conocerse los datos de compraventa de viviendas del mes de octubre, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

No obstante, Encinar ha asegurado que la tensión no se ha trasladado al mercado nacional y ha apuntado que no prevé que se revierta esta situación en la región catalana en los próximos estudios oficiales, "por lo menos hasta que se conozcan los resultados del 21-D".