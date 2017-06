El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 ha recibido este viernes 18 vetos en el Senado de los grupos parlamentarios del PSOE, Unidos Podemos, ERC (uno como grupo y 12 senadores individualmente), Compromís, PDeCAT y EH Bildu, que se debatirán el próximo martes en el Pleno del Senado y previsiblemente rechazados por la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta.

No obstante, con toda seguridad los vetos serán rechazados gracias a la mayoría parlamentaria que ostenta PP en la Cámara Alta, con 149 senadores 'populares' del total de 266, por lo que el proyecto de Presupuestos continuará su tramitación parlamentaria en la Comisión de Presupuestos.

El portavoz socialista de la Comisión de Presupuestos en el Senado, Juan María Vázquez, ha explicado en declaraciones a Europa Press que el rechazo de su grupo a los Presupuestos se debe a que "no dan respuesta ninguna" a conseguir una recuperación para "los que más han sufrido durante la crisis", por lo que ha presentado un veto general y 14 vetos a las secciones.

Vázquez ha criticado que el proyecto "no es justo con las clases medias" porque "se les ha puesto más impuestos y se les ha quitado prestaciones y servicios", al tiempo que ha recordado que las jubilaciones solo crecerán un 0,25% cuando el IPC rondará el 2% este año y ha lamentado la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios al contar con un alza salarial del 1% y una ausencia de fondos nuevos para dependientes.

De igual forma, ha advertido de que la previsión de ingresos de los Presupuestos está "sobrevalorada" en unos 6.000 millones, por lo que cree que no se cumplirá el objetivo de déficit, y ha urgido a equiparar la recaudación a la media europea, que se sitúa siete puntos por encima de la española.

El veto de la formación 'morada' a las cuentas públicas también se explica porque dejan a "buena parte de la población fuera del crecimiento" y no se sustentan medidas para acometer un cambio del modelo productivo, ante un recorte del 20% de las inversiones, por lo que "aumentará la vulnerabilidad de la economía", en un contexto de recuperación "lenta, débil e incompleta". Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea prevé presentar alrededor de 1.600 enmiendas parciales.

"Profundizan en un modelo económico que no apuesta por la recuperación económica de las personas, sino que apuestan por el derribo de derechos", denuncia Compromís, que prevé presentar unas 450 enmiendas parciales en el Senado.

De esta forma, el proyecto de Ley será debatido y votado la última semana de junio y, si no se introducen enmiendas en las cuentas, quedará aprobado de manera que no será necesario que vuelva al Congreso. Esta es precisamente la intención del Gobierno, que el texto no incorpore ningún cambio para evitar que el proyecto presupuestario tenga que ser ratificado posteriormente en la Cámara Baja.