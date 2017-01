El presidente del Círculo de Empresarios pide elevar la edad de jubilación para garantizar pensiones

El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, ha abogado este martes por elevar la edad de jubilación, ampliar a toda la vida laboral el periodo de cálculo de las pensiones y complementar el sistema de reparto con un sistema de capitalización a fin de garantizar la sostenibilidad de las pensiones.

"El sistema de pensiones es insostenible. Está reventado y hay que buscar fórmulas para darle sostenibilidad. Hay que intensificar las reformas paramétricas (...). Si no lo hacemos así, no es que quiebre el sistema, es que las pensiones serán más bajas", ha subrayado Vega de Seoane durante un desayuno informativo organizado por el Club Diálogos para la Democracia e Ibercaja.

Además de reformar el sistema de pensiones, el presidente del Círculo de Empresarios ha defendido la necesidad de reformar el actual sistema educativo, "que es mediocre", para conectar la formación con las necesidades del mercado, actuales y de futuro.

También se ha mostrado partidario de efectuar una revisión "completa" del sistema fiscal, porque, según ha denunciado, "se ha parcheado pensando en la recaudación" sin tener en cuenta los efectos que las reformas realizadas tienen sobre la posición competitiva de España.

Asimismo, el presidente del Círculo de Empresarios ha apostado por acometer cambios regulatorios para facilitar que las empresas puedan ganar tamaño, eliminando las barreras laborales, fiscales y administrativas a las que se enfrentan las empresas de más de 50 trabajadores y seis millones de facturación. "Queremos que esos umbrales suban a 100 trabajadores y 20 millones de facturación", ha planteado.

"VAMOS A TENER PRESUPUESTOS".

El presidente del Círculo de Empresarios ha señalado que España necesita aprobar unos Presupuestos Generales del Estado y confía en que el PSOE y PNV, además de Ciudadanos, den su apoyo al Gobierno del PP para sacarlos adelante.

"Si el Gobierno actual no tiene capacidad de aprobar un Presupuesto no sé si no tendría más remedio que convocar nuevas elecciones. Esto sería malísimo para la imagen de España, pero también para el PSOE por la situación que tiene, pero yo creo que sí vamos a tener Presupuestos", ha apuntado.

Vega de Seoane considera que sería más fácil llegar a un acuerdo con el PNV que con el PSOE, porque los socialistas, " en cualquier movimiento que hacen siempre están pensando en su deriva interna", mientras que el PNV está en una posición "de mayor tranquilidad y sosiego".