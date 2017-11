El presidente del FROB y su predecesor comparecerán el 20 de diciembre en la comisión que investiga la crisis

La comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro ha llamado a comparecer el próximo 20 de diciembre al actual presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce, y a su predecesor, Fernando Restoy.

Ese mismo día comparecerán tres ex altos cargos del Banco de España: el subgobernador del Banco de España Javier Aríztegui, y los ex directores generales Aristóbulo de Juan y Jerónimo Martínez Tello. Con el primero, la comisión tiene previsto estrenar el formato pregunta respuesta, que hasta ahora no había sido utilizado a pesar de la relevancia de algunas de las comparecencias.