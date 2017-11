Las promotoras deben prepararse para la llegada de los 'millennials' al mercado inmobiliario

Las promotoras inmobiliarias deben prepararse ante la próxima llegada al mercado de los 'millennials', los jóvenes que actualmente tienen entre 23 y 35 años y que, afectados por la crisis, aún "no conocen" un sector al que podrían comenzar a acceder para "comprar masivamente" en unos tres o cuatro años.

"El mercado inmobiliario aún no conoce a los 'millennials' porque aún no han comprado", aseguró el profesor del IESE, José Luis Suárez, quien no obstante auguró que "empezarán a comprar masivamente en tres o cuatro años". "Y tienen peculiaridades distintas que tienen que ver con el cambio de la sociedad", advirtió.