Los sindicatos agrarios insisten en retirar 40.000 toneladas de fruta para descongestionar el mercado

Los sindicatos agrarios han considerado que para descongestionar el mercado sería necesario que la Unión Europea ampliase la retirada de fruta en 40.000 toneladas en lugar de las 20.000 toneladas que ha anunciado este jueves la Comisión Europea.

Penella ha insistido en que si se hace la retirada, se haga para solucionar el problema y que no se queden a medias. "Si se hace retirada se haga para solucionar el problema, no quedarnos a mitad porque cuesta un dinero y un esfuerzo. No es una cifra la de 40.000 toneladas que nos hayamos inventado, es algo estudiado", ha subrayado.