El supervisor del BCE critica los planes de reubicación de los bancos ante el Brexit

El Mecanismo Único de Supervisión (MUS) del Banco Central Europeo (BCE) ha publicado este miércoles una nota informativa en la que asegura que, aunque valora el progreso que han realizado muchos bancos en sus preparativos ante la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), existen elementos que no cumplen "plenamente" con las expectativas y los requisitos del banco central para las entidades que operan en la zona euro.

"El supervisor bancario del BCE aprecia el progreso que han hecho los bancos en sus preparativos para el Brexit. Sin embargo, algunos elementos no cumplen plenamente las expectativas y requisitos del BCE para los bancos que operan en la zona euro. Los bancos no solo necesitan estar bien capitalizados y tener suficiente liquidez", señala la carta, al tiempo que enfatiza que también necesitan tener presencia a nivel local y no convertirse en 'empty shell', bancos pantalla o entidades sin presencia física.