El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha celebrado la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucional la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno Popular en 2012, la cual considera que es "desigual y quebranta los principios constitucionales que rigen el sistema tributario".

Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press el vicepresidente del sindicato, José María Mollinedo, al manifestar su satisfacción por que la decisión se haya tomado de manera unánime, lo cual "no deja lugar a dudas" de una situación que el colectivo venía denunciando desde 2012.

La Hacienda Pública reclama a las personas que no cumplen con sus obligaciones fiscales no solo las cantidades oportunas, sino además les exige intereses de demora y tiene la posibilidad de llevarlas ante la Fiscalía si superan los límites del delito fiscal. "Esto se trunca por la amnistía fiscal, que no les exige intereses, recargos ni sanciones y las personas alcanzan la exoneración del delito que cometieron en su día", ha explicado Mollinedo a Europa Press.