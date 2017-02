La sonda Cassini muestra las mejores fotos de los anillos helados de Saturno

Matthew Tiscareno, uno de los científicos que trabajan en el proyecto de estudio de los anillos de Saturno en el Instituto SETI, ha explicado a ' National Geographic' que "estas imágenes cercanas muestran una visión completamente nueva en los anillos de Saturno, y en los próximos meses esperamos recibir más datos sobre otras partes de los anillos que están más cerca del propio planeta".

Esta sonda fue lanzada en octubre de 1997 y no llegó a Saturno hasta 2004 tras un largo periodo por el espacio de más de siete años a pesar de no ser la primera de las misiones que se enviaban a Saturno aunque ha de destacar que la sonda Cassini ha permitido analizar el comportamiento del segundo planeta más grande del sistema solar y de cómo sus lunas no paran de girar a su alrededor al igual que sus anillos.

Además, gracias a esta expedición de la sonda Cassini podemos conocer que una de las lunas de Saturno posee géiseres o que el polo norte del planeta cambia de color.