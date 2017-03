Méndez de Vigo calienta al sector educativo en huelga: "La LOMCE no se puede derogar"

El Ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha insistido en que la huelga convocada para este jueves por la comunidad educativa "no se justifica en absoluto" y ha asegurado que "la LOMCE no se puede derogar". Por ello, confía en que su repercusión "sea escasa y no haya ningún acto violento".