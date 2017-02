Así fue la espectacular actuación de Lady Gaga en la Super Bowl 2017

Diez grandes éxitos en poco más de 12 minutos de intermedio de Super Bowl, un espectáculo que los medios estadounidenses califican de extraordinario. Lady Gaga empezó la actuación desde el techo del estadio NRG (Houston) haciendo un homenaje a su país, cantando God Bless America y This Land Is Your Land. Sujeta con arneses, la neoyorquina hizo realidad el sueño de su hermana Natali Veronica, que la convidó a llevar a cabo algún número suspendida en el aire.

La estrella de American Horror Story, sujeta con arneses, dio un salto desde el techo para posicionarse en una de las torres del escenario desde la que entonó Just Dance, su primer hit, y The Edge of Glory. Mientras realizaba acrobacias al más puro estilo Pink, la neoyorquina de 30 años entonó Poker Face, tema que puso a todo el campo en pie.

El show continuó con la polifacética artista y su equipo de bailarines cantando y bailando Born This Way, Telephone - tema que popularizó junto a Beyoncé- y Just Dance, una vez más. Sentada al piano, Lady interpretó una de sus baladas, Million Reasons, momento que aprovechó para saludar a sus padres. Tras caminar entre la multitud y realizar un cambio de look visto y no visto, cerró el espectáculo con el esperado Bad Romance, para poner la guinda al espectáculo que finalizó con gran exhibición de fuegos artificiales. Gaga arrojó su micrófono al suelo y saltó de una plataforma mientras cazaba un balón de fútbol que alguien de su equipo la lanzó.

Según la prensa estadounidense, los costos de producción de este concierto podrían ascender a 10 millones de dólares, un espectáculo que arrancó después de emitirse el spot que ha preparado como embajadora de Tiffany.

La rueda de prensa previa a la gran final que ganaron los New England Patriots contó con una sesión de fotos que ya calentó el previo del encuentro. Un despiste de la artista hizo que muchas de las cámaras la captaran sin ropa interior (muchos aseguran que las piezas que llevaba eran de color carne) mientras que posaba sentada o tumbada en el césped del campo, imágenes que se convirtieron en virales en cuestión de minutos. Aunque muchos de los internautas fueron especialmente críticos al asegurar que parecía más una estrategia de atención que de un descuido.