Los looks más estrambóticos de la fiesta de la revista Vanity Fair

Apostar por un buen look para la gala de premios de los Oscars no es tarea fácil. Como tampoco lo es seleccionar el modelito ideal para la fiesta que organiza la revista Vanity Fair después de la gala de premios, y si no, que se lo pregunte a Dakota Johnson, Diane Kruger o Demi Lovato que no consiguieron acertar con su estilismo post-Oscars.

Colores de fantasía y tonos pastel nada acertados como los metalizados demasiado llamativos y nada favorecedores, brillos, faldas de princesas y cortes estrafalarios son algunos de los estilos que nuestras celebrities decidieron lucir tan tranquilas en la fiesta de después ¿En qué estarían pensando? ¿PRINCESA DE CUENTO O DEMASIADAS GANAS DE DAR QUE HABLAR? Muertos nos hemos quedado cuando hemos visto aparecen por la fiesta de la revista Vanity Fair a Kate Bosworth, Demi Lovato y Janelle Monae. Y es que a las dos actrices y a la cantantes les apeteció llegar a la fiesta de princesas de cuentos con vestido pomposos y muy llamativos en tonos pastel o el negro con aire gótico por el que se decantó Janelle Monae. Kate Bosworth llegó a la fiesta con un vestido muy clásico sacado de un cuento de hadas de tirantes y una falda voluminosa en tono verde pastel. Una elección muy simple y nada favorecedora para la actriz. La cantante Demi Lovato, lució un vestido también tono pastel, en su caso el violeta y una falda pomposa como el de Kate Bosworth. Además, el diseño contaba con unos voluminosos detalles en la falda, un diseño de Monique Lhuillier. En cuanto a Janelle Monae su estilo no era muy de princesa y si caso lo sería, entonces se trataría de una con un estilo gótico, se decantó por un vestido negro con una pomposa falda y de red en el escote y las mangas. BRILLOS Y METALIZADOS PARA NADA FAVORECEDORES Si eliges un vestido metalizado o brillante, que sea bonito, por favor. Ese consejo, se lo deberían dar a todas las celebrities ante un evento de tal calibre. Y es que parece ser que esto nunca se lo han dicho a Thandie Newton, Diane Kruger o Katy Perry. Thandie Newton apareció por la fiesta con un vestido de brillos y lentejuelas doradas, corto, con escote en uve y transparencias y tul en la falda, un diseño demasiado recargado. Diana Kruger se propuso llamar la atención con un vestido asimétrico gris metalizado que parecía que se había cogido y se lo había enrollado para parecer de esa guisa por la fiesta. Es un look de 0, desde luego. Katy Perry no acertó a la hora de elegir modelito para acudir al evento post Oscars. Con un vestido largo con aberturas en la falda de modo que podía enseñar piernas y tirantes asimétricos en color dorado brillante la cantante apareció así. ¿Le parecía un look divino a su chico Orlando Bloom? LOOKS NADA IMPACTANTES QUE QUEDARON EN NADA EN LA FIESTA Dakota Johnson a veces no sabe cómo acertar con sus looks y esta vez una de esas ocasiones. Con un vestido muy simple, así se plantó ella en la fiesta. La protagonista de 50 sombras más oscuras lució un vestido negro largo de tirantes con un pronunciado escote y con un lazo rosa a modo de cinturón demasiado sobrio. Igual que Dakota Johnson, la actriz Reese Witherspoon no llevó un look muy llamativo y bonito sino que vimos algo de sobriedad en su look. Con un vestido corto de manga larga negro con detalles de lentejuelas. Mariah Carey en cambio, aunque no iba sosa sino que más bien lució un despampanantes escote, tampoco supo acertar ya que se enfundó en un vestido poco adecuado para la fiesta aunque muy bonito. Y por mucho que nos guste la actriz Scarlett Johansson su look no nos pareció lo mejor de la noche, aunque tampoco de lo peor, todo hay que decirlo. La joven más sexy de Hollywood escogió un vestido largo negro de transparencias que tapado con una chaqueta de terciopelo negra que quizá, era lo que no nos cuadraba en su look. Aún así, se puede decir que la actriz iba guapa.