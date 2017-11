Este perro fingió estar enfermo para que sus dueños no fuesen a trabajar y se quedasen con él

¿Quién no ha fingido alguna vez siendo pequeño estar enfermo para no ir al colegio? Pues eso mismo hizo este perro, Sully fingió estar enfermo con la intención de que sus dueños Longhurst y Salsberry no fueran a trabajar. La pareja quedó preocupada por la tos de su mascota por lo que decidieron tomarse el día libre y llevarle al veterinario donde les confirmaron que Sully se encontraba perfectamente.