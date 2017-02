Los galardonados reciben con felicidad y entusiasmo las estatuillas de la 31ª edición

Los ganadores de la 31ª edición de los Premios Goya han mostrado su entusiasmo y felicidad tras recibir las estatuillas en la ceremonia que se ha celebrado en el Centro de Congreso Príncipe Felipe de Madrid.

"Estoy muy feliz, ni en el mejor de nuestros sueños", ha afirmado el actor y director de cine Raúl Arévalo, después de que su película 'Tarde para la ira' haya sido galardonada con un total de cuatro Goyas, entre los que se encuentra el de Mejor Película y Mejor Director Novel. En este sentido, la productora del film, Beatriz Bodegas, ha señalado que "se abre un camino para continuar, tanto a nivel nacional como a nivel internacional".

Por su parte, la actriz Emma Suárez, doblemente galardonada con el Goya a Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto, se ha mostrado "totalmente emocionada" por este reconocimiento. "Todavía no había digerido el premio por 'La próxima piel' y me han dado el de Mejor Actriz y, además, de manos de Almodóvar --ha recalcado la protagonista de 'Julieta--. La vida son momentos y hay que saber disfrutarlos, como el de esta noche. Es muy importante el trabajo".

El director José Antonio Bayona, galardonado con el Goya a Mejor Director por 'Un monstruo viene a verme", se ha acordado de su padre en la sala de premiados, quien, según ha indicado, le transmitió "el amor por el cine y la cultura en general".

"Yo estoy feliz aunque me hubieran dado el de maquillaje", ha explicado entre risas Carlos Santos tras llevarse a casa la estatuilla a Mejor Actor Revelación. "La gente me conoce por mis papeles en televisión", ha explicado el actor al ser preguntado por si este reconocimiento supone el salto al cine. "No creo en saltos de la televisión al cine o del cine a la televisión, ya todo está muy mezclado", ha detallado.

En la misma línea, la elegida Mejor Actriz Revelación, Anna Castillo ha mostrado su euforia por la victoria en los Goya entrando con gritos de alegría en la sala de premiados. "Lo voy a celebrar por todo lo alto --ha afirmado la actriz--. Me voy a poner un zapato cómodo, lo voy a pasar genial y hoy quemo la noche". Asimismo, ha señalado que lo primero que ha pensado subiendo las escaleras es en no caerse y después ha sentido "mucha alegría" al recibir el Goya de manos de su amiga Macarena García.

"No creo que sea un mérito mío, tuve la suerte de caer en buenas manos", ha asegurado la actriz de 'El Olivo'. "Estoy feliz, espero seguir currando y que lleguen proyectos bonitos", ha añadido.

Mientras, la actriz Ana Belén ha confesado que le ha cambiado el estado de ánimo segundos antes de subir al escenario. "Venía muy tranquila pero cuando te llaman para dentro se acelera todo. Como cuando vas a parir --ha explicado emocionada--. He pensado que a mis padres les hubiese encantado estar ahí sentado viéndome recoger el Goya".

Por último, el actor Roberto Álamo -Mejor Actor Protagonista por 'Que Dios nos perdone'- ha bromeado con su estatuilla. "Con el primer Goya me tiré siete meses sin trabajar, espero que no pase lo mismo". A su vez, ha añadido que su Goya se lo dedica a todo el mundo, excepto "a la gente que se empeña en que este mundo no vaya para adelante sino para atrás".

Pasada la media noche, tras la finalización de la gala, todos los galardonados se han reunido para realizar la foto de ganadores, en la que han acabado brindando con cava y entre los aplausos y luces de las decenas de fotógrafos que han plasmado la imagen final de la noche.