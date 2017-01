¿Por qué este hombre es conocido como ‘el peor padre de Estados Unidos’?

El hilarante anuncio se ha hecho famoso en la Red debido a su contenido. El motivo que ha llevado al hombre a intentar vender el coche de su hija, que él mismo pagaba, ha sido debido a la ausencia durante un fin de semana entero de la adolescente sin que sus padres conocieran su paradero, según relata Indy100.

El anuncio, donde se denota claramente el cabrero del progenitor, no tiene desperdicio:

“El peor padre de los Estados Unidos vende un Honda Civic Coupe de 2004.

He sido muy injusto en dar a mi hija de 17 años un buen coche. No es razonable pagar el mantenimiento del vehículo que he ido abonando desde que lo compré.

No está bien que ella tenga un coche con sonido estéreo, pantalla táctil con reproductor de DVD, una radio Pandora y Bluetooth.

El coche tiene menos de 160.000 kilómetros. Además ha sido revisado recientemente por un mecánico que le realizó un cambio de aceite. El coche lleva en el garaje desde noviembre.

Esperamos que su hijo pueda estar en casa a una hora razonable y que no desaparezca durante un fin de semana sin decir dónde está”.