Atentado en Londres: Confirman la muerte del español Ignacio Echeverría

“Yo he visto como le apuñaban”, había asegurado un amigo de Ignacio en declaraciones exclusivas a la reportera de ‘Noticias Cuatro’ Edurne Arbeloa.

El entorno de la familia había tomado un vuelo en el Aeropuerto de Madrid Barajas para viajar a Londres, donde tienen a otras dos hijas que no habían parado de buscarlo desde que ocurrió el atentado.

"Ignacio no sobrevivió al momento del atentado . Gracias a todos los que le quisisteis y cuidasteis. Sabemos que no somos los únicos tristes. Queremos ver y estar con el cuerpo de Ignacio. Parece que hasta el viernes como pronto no podemos estar con su cuerpo. Querríamos que el Gobierno británico nos permita estar con él... Gracias al personal administrativo y político español por su ayuda en hacer esto posible", escribió.