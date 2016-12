Xavi: “No puedo hablar mal ni de Cataluña ni de España”

El centrocampista Xavi Hernández ha comparecido en rueda de prensa horas antes del Cataluña-Túnez y ha asegurado que siempre es "un honor" defender los colores de la selección catalana.

"No puedo hablar mal de nada. Ni de Catalunya, que es mi tierra, ni de España, que me ha acogido siempre bien. El tema político me interesa poco. Si me tengo que mojar, lo haré como ciudadano, pero no como persona pública".