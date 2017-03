Informativos Fin de Semana

Caos en el aeropuerto parisino de Orly tras un asalto frustrado por parte de un islamista, quien, tras robar el arma a una solado, ha sido abatido por los agentes. El individuo estaba fichado por la inteligencia francesa. Aunque no ha habido víctimas ni el asaltante portaba explosivos, el aeropuerto ha sido cerrado y sus vuelos cancelados; no hay comunicado alguno de momento. Tan solo el testimonio de un mediador que ha puesto fecha para culminar este proceso, el próximo 8 de Abril. Una entrega de armas que seria, de llevarse a cabo, supervisada por verificadores internacionales. Este plan de desarme definitivo, insistimos, que ETA aún no ha confirmado, ha seguido hoy provocando reacciones. Especialmente destacada, la de las víctimas de la banda terrorista; el Partido Popular celebra sus primeros congresos regionales que seguirán durante las próximas dos semanas, con cambios al frente del PP madrileño, murciano y castellano leonés. Mientras, en el PSOE, los tres aspirantes a la secretaría general hacen campaña ante sus militantes a la espera de que Susana Díaz oficialice el próximo domingo su candidatura; en Alicante, un incendio se ha cobrado la vida de dos personas mayores. Las llamas comenzaron en el salón y se extendieron por toda la vivienda. Los fallecidos tenían 90 y 84 años de edad. De momento se desconocen las causas de la tragedia.