AI acusa a Siria de usar bombas de racimo en Ghuta Oriental y de cometer crímenes de guerra "a una escala épica"

La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) ha acusado este jueves al Ejército sirio de usar bombas de racimo en sus ataques contra la región de Ghuta Oriental, ubicada en los alrededores de Damasco y controlada por los rebeldes, acusando a Damasco de cometer crímenes de guerra "a una escala épica".

"En el lugar del ataque vi al servicio de defensa civil retirando el cadáver de una niña de unos seis años. Se llamaba Ghina. Su familia sobrevivió, pero ella no. Estaba en uno de los edificios que resultaron alcanzados. Por fortuna, el avión no alcanzó el mercado, porque si no habría habido más muertes", ha remachado.