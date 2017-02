Abimael Guzmán, fundador de Sendero Luminoso, se sienta en el banquillo por el caso Tarata

Abimael Guzmán, fundador de Sendero Luminoso, y otros once integrantes de la guerrilla peruana han comparecido este martes en el juicio que se celebra en su contra por el atentado perpetrado el 16 de julio de 1992 en la calle Tarata de Lima.

El juicio oral, que se celebra en la Base Naval del Callao, comenzó el pasado 14 de febrero, pero entonces el líder insurgente, para quien la Fiscalía pide cadena perpetua y el pago de 400.000 soles en concepto de reparación civil, no se presentó por problemas de salud.

"He venido simplemente para decir por qué no he venido antes", ha dicho explicando que le ha supuesto "un esfuerzo" acudir a la sede jurisdiccional por su frágil salud. "Lo que pido es que un médico me vea", ha reclamado.

En respuesta, la Sala Penal Nacional ha ordenado al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que asigne a Guzmán un especialista en geriatría para realizarle un examen médico y constatar sus condiciones de salud, según informa la prensa local.

El atentado en la Tarata, ubicada en el lujoso barrio de Miraflores, fue el primero a gran escala llevado a cabo contra un objetivo civil en Perú. Un coche bomba explotó en plena calle dejando un saldo de 25 muertos y 155 heridos.

Guzmán y sus colaboradores fueron detenidos dos meses después en una cada en Surquillo. El fundador de Sendero Luminoso ya fue condenado a cadena perpetua en 2006 por terrorismo de Estado. Solo dos de los doce acusados esperan el fallo en libertad tras haber purgado penas anteriores.