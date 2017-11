Abogada del TUE avala el impuesto a grandes superficies en Cataluña, Asturias y Aragón

La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) Juliane Kokott ha avalado este jueves el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales (IGEC) que imponen Cataluña, Asturias y Aragón a las grandes superficies y ha descartado que no aplicarlo a los puntos minoristas suponga para éstos una ayuda de Estado ilegal de acuerdo a las normas comunitarias.

En sus conclusiones, la letrada considera que el gravamen "parece adecuado" y "no resulta desproporcionado" para lograr los objetivos para los que fue creado, esto es compensar el impacto territorial y medioambiental que ocasione su instalación en las Comunidades Autónomas que lo aplican.

El pronunciamiento de la abogada, que no es vinculante para la sentencia definitiva aunque los fallos del TUE siguen en su mayoría la línea marcada por las conclusiones, responde a una consulta prejudicial del Tribunal Supremo español.

En el caso catalán, la abogada del TUE ha indicado que "no hay una diferencia de trato" entre grandes y pequeños establecimientos, puesto que los más grandes sí están sujetos al IGEC, pero no resultan gravados con el impuesto por la superficie de venta que no exceda de 2 499 m2.