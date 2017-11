Activistas colombianas denuncian "negligencias" en la implementación del acuerdo de paz

Expresan su preocupación ante las próximas elecciones y alertan de la violación de derechos tras la firma del acuerdo

Camila Cienfuegos, ex guerillera de las FARC y actual integrante de la Dirección Nacional del partido de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común-FARC, ha subrayado las dificultades de la reincorporación a la vida civil de los guerrilleros y guerrilleras y ha denunciado la falta de seguridad de las mujeres ex combatientes.

"No contamos con las suficientes garantías de seguridad", ha dicho Cienfuegos, quien ha añadido que "día a día, a pesar del acuerdo, hay una militarización de la vida de las mujeres, especialmente en el medio rural".

Mina ha denunciado "negligencias" por parte del Gobierno colombiano con respecto al enfoque étnico y ha subrayado la importancia de "reparar a las víctimas desproporcionalmente impactadas, la mayoría mujeres". "Sin pueblos étnicos no hay paz", ha dicho la lideresa afrocolombiana.

"Si el Congreso no resuelve rápidamente el proceso todo el acuerdo está en riesgo", ha dicho Pilar Rueda, quien ha añadido, "no dudo que si gana la ultraderecha el acuerdo de paz se rompe". Charo Mina ha explicado que "la paz será mucho más frágil si nos enfrentamos a un gobierno de ultraderecha".

Camila Cienfuegos, por su parte, quien ha reconocido los esfuerzos del Gobierno, ha denunciado que "la extrema derecha no quiere la paz". "Han demonizado nuestra lucha", ha dicho la ex guerrillera, quien ha denunciado que el ex presidente Álvaro Uribe "ha hecho todo lo posible por deslegitimar el acuerdo de paz".