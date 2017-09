El Acuerdo de Asociación entre la UE y Ucrania entra en vigor este viernes

El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Ucrania, que incluye también un tratado de libre comercio y busca profundizar los lazos políticos y económicos entre ambas partes ha entrado en vigor este viernes, 1 de septiembre.

Bruselas y Kiev negociaron este Acuerdo de Asociación, que no implica una perspectiva de adhesión clara al bloque comunitario, entre 2007 y 2011. No obstante, los capítulos políticos no fueron firmados hasta marzo de 2014, mientras que los aspectos económicos se rubricaron en junio de 2016.