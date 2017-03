A punto de morir de cáncer se despide en Facebook: “Simplemente vivan”

Una alcaldesa mexicana ha conmovido a las redes sociales con un mensaje de despedida al saber que ya no había nada que hacer para tratar el cáncer de hígado que sufría. Martha Elvia Fernández Sánchez de 42 años escribió un canto a la vida: "Decir adiós no es sencillo, no es fácil cerrar los ojos y hacer de cuenta que no está pasando nada en mi vida, al contrario de alguna manera son sueños que se han ido poco a poco... Nuestra vida es finita, vivan el aquí y el ahora."