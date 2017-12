Alrededor de 378.000 niños rohingya se enfrentan a bajas temperaturas sin ropa de abrigo en Bangladesh

Alrededor de 378.000 niños rohingya se enfrentan a las bajas temperaturas del invierno sin ropa de abrigo ni mantas en los campamentos de refugiados en Bangladesh, según ha advertido este miércoles la organización no gubernamental Save the Children.

Jaleda, una niña de once años que vive con su familia de once miembros en el campamento de Balujali, ha relatado que "es muy difícil dormir porque hace mucho frío por la noche". "No tenemos más opción que tirarnos en un colchón en el suelo y solo tenemos cuatro mantas. Tenemos tos y fiebre por culpa del frío", ha añadido.