La ministra de Interior británica pide acceso a WhatsApp para luchar contra el terrorismo

El británico Khalid Masood envió un mensaje cifrado momentos antes de matar a cuatro personas la semana pasada al embestir a peatones con su vehículo y apuñalar de muerte a un policía, cuando intentaba entrar al Parlamento, en un ataque de 82 segundos que generó terror en el centro de Londres.



Si bien Rudd ha señalado "los tiempos en que los terroristas usan las redes sociales como su plataforma están llegando a su fin", también pidió la cooperación de los propietarios de aplicaciones de mensajería cifradas, como WhatsApp.

"Es totalmente inaceptable, no debería haber lugar para que los terroristas se escondan. Necesitamos asegurarnos de que organizaciones como WhatsApp, y hay muchos otros como ellos, no brinden un lugar secreto para que los terroristas se comuniquen entre sí", ha declarado.



"Necesitamos asegurarnos de que nuestros servicios de inteligencia tengan la capacidad de involucrarse en situaciones como el cifrado de WhatsApp", ha agregado.

Rudd, quien fue nombrada como ministra del Interior poco después de que Reino Unido votara a favor de abandonar la UE, dijo que el caso británico es diferente en respuesta a una pregunta sobre la oposición de Apple a la hora de ayudar al FBI a revisar el iPhone de uno de los atacantes de San Bernardino, la localidad californiana donde 14 personas murieron en 2015 en un ataque perpetrado por dos islamistas.

"Esto es algo totalmente diferente. Nosotros no estamos diciendo que se abran totalmente. No queremos entrar en la Nube, no queremos ese tipo de cosas", ha dicho. "Pero queremos que ellos reconozcan que tiene la responsabilidad de cooperar con el Gobierno, cooperar con las agencias de la ley cuando hay una situación de terrorismo", ha agregado.

Tras el ataque que se saldó con cuatro muertos (un policía, dos civiles y el atacante) y alrededor de medio centenar de heridos, las fuerzas de seguridad realizaron varios registros en Birmingham, Londres y Manchester y detuvieron a una decena de sospechosos. Posteriormente, Londres anunció la liberación sin cargos de seis personas detenidas. Cuatro sospechosos siguen entre rejas, entre ellos un hombre de 58 años detenido en Birmingham y otro hombre de 27 años arrestado en la misma ciudad.