Ankara defiende ante la UE que "Turquía no es perfecta" pero sus reformas han mejorado el Estado de Derecho

Bruselas avisa que la situación de los derechos fundamentales es "inaceptable" en Turquía y pide mejoras para modernizar la Unión Adunera

El viceprimer ministro turco, Mehmet Simsek, ha reconocido este viernes ante la Unión Europea que "Turquía no es perfecta, ni de lejos", pero ha insistido en que sus reformas en los últimos años han contribuido a reforzar el Estado de Derecho y la democracia y ha insistido en que está en el interés de ambas partes que Turquía siga "anclada en la UE".

Simsek ha concedido que "Turquía no es perfecta, de lejos", motivo por el cual el Gobierno ha emprendido una agenda "muy completa" de reformas en el ámbito judicial, las finanzas públicas y educación, entre otros y ha insistido en que el Gobierno turco "está comprometido en seguir reforzando el Estado de Derecho y reforzar los estándares de democracia, promover los derechos y libertades fundamentales".

Katainen ha avisado de que la decisión de los Veintiocho de congelar el mandato para negociar la modernización de la Unión Aduanera con Turquía "en parte es comprensible" por el desarrollo "negativo" en el país en los últimos años. "Todo lo que hemos observado simplemente no es aceptable para la UE", ha resumido, insistiendo en que si la situación del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales en Turquía mejora permitirá un avance en la Unión Aduanera.

"Poner la Unión Aduanera en suspenso no significa que no se pueda revitalizar de nuevo. Espero que en el futuro próximo podamos ver que se cumplen las condiciones para que podamos seguir nuestro trabajo en la Unión Aduanera", ha asegurado, insistiendo en que "no es un regalo a Turquía de la UE" porque está en el interés de ambas partes modernizar el acuerdo, algo que contribuiría a aumentar las relaciones comerciales y a crear empleo. También ha insistido en que la relación entre la UE y Turquía es "estratégica", entre otros, para combatir el terrorismo.