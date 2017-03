Argentina conmemora a las víctimas del atentado contra la Embajada israelí en Buenos Aires

Dirigentes locales, funcionarios israelíes, familiares de las víctimas e integrantes de la comunidad judía han conmemorado este viernes el 25º aniversario del atentado terrorista que destruyó la Embajada de Israel en Buenos Aires, durante un acto en el que la vicepresidenta, Gabriela Michetti, ha instado a "la búsqueda de la justicia".

En una plaza que homenajea a las 22 víctimas mortales, Michetti ha destacado que senadores del oficialismo y la oposición han acordado hoy impulsar un proyecto para que "sean liberados de secreto todos los documentos" en poder de las comisión bicameral que investigó los atentados.

"Los legisladores de todos los bloques dieron un paso importante con esa resolución que acordaron hoy y que espero que se trate rápidamente en el Senado", ha asegurado en unas declaraciones que recoge la agencia Télam.

"Ese es el camino para conocer la verdad y honrar la memoria de las personas que murieron en esta ataque", ha añadido Michetti.

En su intervención, la vicepresidenta ha hecho un alegato a favor de la paz y contra el terror, lo que "debe ser el objetivo de todas las naciones", ha apuntado, en un acto al que también acudieron otros políticos como la canciller Susana Malcorra o la la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

IRÁN INSTIGADOR, HEZBOLÁ EJECUTOR

El acto ha vivido su parte más cruda cuando han tomado la palabra tanto un superviviente del atentado, Gabriel Pitchon, como la víctima Danny Carmón, diplomático israelí que perdió a su esposa.

Pitchon ha llamado ha mantener la causa "para que no caiga en el olvido". "No nos olvidemos nunca de que este fue un ataque contra Argentina, en el que murieron bolivianos, paraguayos, uruguayo e israelíes. Por todos ellos debemos mantener la memoria, para que esas víctimas no sean asesinadas dos veces", ha afirmado.

Del mismo modo, Carmón ha señalado que tiene "una herida abierta que no cierra" y señaló hacia la supuesta responsabilidad de Teherán en el ataque.

"Irán instigó, ideó, planificó esta acción criminal y Hezbolá fue el brazo ejecutor que la llevó a cabo. La mano que se levanta contra nosotros será, a la larga, destruida. Esperamos que se haga justicia en Israel, en Argentina y en todo el mundo", ha subrayado.