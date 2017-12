La Armada argentina se centra en uno de los "contactos metálicos" en la búsqueda del submarino 'ARA San Juan'

La Armada argentina ha informado de que está investigando un "contacto metálico" de un objeto que podría ser el submarino 'ARA San Juan' y que está localizado a 950 metros de profundidad. Este es uno de los seis indicios detectados la semana pasada y tres de ellos han sido ya descartados.

Anoche se trabajó en otro contacto ubicado a 700 metros de profundidad y que a pesar de las buenas condiciones climáticas "no se pudo detectar nada" con el minisubmarino ruso 'Pantera Plus', por lo que en otro momento volverán a investigarlo con otros sensores.

El jueves pasado la Armada informó, tras 15 días de búsqueda, que dio por terminada la fase de rescate y que ya no se buscan sobrevivientes. "No ha sido posible localizar el submarino y no habrá salvamento de personas", dijo Balbi, un anuncio que generó angustia y disconformidad entr los familiares de los 44 tripulantes, que en su mayoría, desde que comenzó el operativo para encontrar el submarino, aguardaban en la base naval de Mar del Plata con la esperanza de recibir una buena noticia.