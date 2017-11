La Armada argentina advierte de que la búsqueda del submarino es "muy difícil"

La Armada argentina ha reiterado este viernes que hasta el momento "no se ha podido detectar fehacientemente el submarino" desaparecido hace nueve días con 44 personas a bordo y ha admitido que la búsqueda es "muy difícil", a pesar de que a estas alturas las familias ya han dado por muertos a los tripulantes tras la confirmación de una explosión a bordo.

"Al momento no se ha podido detectar fehacientemente al submarino", ha subrayado Balbi, que se ha ceñido al mensaje dado el jueves y con el que confirmó la detección de "una anomalía hidroacústica consistente a una explosión" ocurrida tres horas después del último contacto con el batiscafo.

El portavoz militar ha desmentido que se informase a los familiares de la tripulación que "no había posibilidad de vida" tras la confirmación de la explosión y, en este sentido, ha llamado a ser "prudentes". "Hasta que no tengamos la localización precisa del submarino no podemos aventurar ninguna otra afirmación de un lado ni del otro", ha matizado.