Arranca el juicio contra el ex ministro de Economía ruso Alexei Uliukayev por corrupción

El juicio contra el ex ministro de Economía ruso Alexei Uliukayev por corrupción ha comenzado este miércoles en medio de una gran expectación porque se ha convertido en el político ruso de mayor rango en sentarse en el banquillo de los acusados, según informa la agencia de noticias Sputnik.

El ex ministro ha vuelto a negar los cargos en su contra, insistiendo en que los servicios de seguridad rusos, el FSB, y el jefe de Rosneff, Igor Sechin, le tendieron una trampa. "Esperaban que fuera pero, como no fui, Sechin me invitó personalmente y me convenció (...) Fue una provocación para que aceptara un soborno", ha contado.