Al Assad niega que el régimen torture y dice que AI no tiene "ni una sola prueba"

Rechaza el informe sobre la cárcel de Saydnaya pero se niega a permitir el acceso de la ONG por "soberanía"

El presidente de Siria, Bashar al Assad, ha asegurado que el régimen nunca ha recurrido a la tortura, al tiempo que ha rechazado el informe de Amnistía Internacional sobre las torturas en una cárcel cercana a Damasco con el argumento de que está basado en "meras acusaciones" de "opositores y desertores".

En una entrevista con los medios franceses Europe 1 y TF1, Al Assad ha asegurado que el informe de Amnistía Internacional que denuncia la ejecución de entre 5.000 y 13.000 personas en la cárcel de Saydanaya es "vergonzoso" y que la organización no gubernamental no ha aportado pruebas para sustentarlo. "Este informe está basado en acusaciones", ha afirmado el mandatario sirio. "Es vergonzoso que Amnistía Internacional, una organización mundialmente conocida, realice un informe basándose en simples acusaciones", ha considerado.

"Si usted va a un tribunal en su país y ustedes tienen los tribunales y un sistema judicial, ¿tomaría la decisión sobre la base de acusaciones o le exigiría pruebas? Este informe se basa en acusaciones. Ni un solo documento, ni una sola prueba", ha subrayado el presidente de Siria.

EL INFORME SE BASA EN "ACUSACIONES DE OPOSITORES"

Amnistía Internacional basa su informe en los testimonios de 84 testigos, entre detenidos, guardias y jueces. El presidente sirio ha asegurado que los relatos procedentes de "opositores y desertores. "No es un informe imparcial", ha afirmado.

Al Assad ha asegurado que el régimen sirio no tortura y ha planteado que por qué iba a torturar si puede conseguir toda la información que necesita. "La pregunta es: ¿por qué torturar? ¿Para obtener informaciones? Tenemos todas las informaciones que necesitamos. Por uso no recurrimos nunca a la tortura. No forma parte de nuestra política", ha explicado el mandatario sirio.

En esta línea, ha afirmado que si el régimen "cometiera tales atrocidades, estaría haciéndole el juego a los terroristas y serían ellos los ganadores". "Si nosotros hubiéramos cometido tales atrocidades, no importa en qué etapa del conflicto, no tendríamos el apoyo popular que hemos tenidos en estos seis años", ha argumentado.

Al Assad, sin embargo, ha dejado claro que el Gobierno no acepta la visita de observadores internacionales. "No, definitivamente no", ha dicho. "Es un tema de soberanía. ¿Aceptarían ustedes, si se le pide a su Gobierno, que una delegación siria fuera enviada a su país para investigar las razones por las que su Ejército con Sarkozy y luego con Hollande ha atacado a los libios y ha matado a decenas o centenas de millares de personas?", ha planteado el presidente sirio. "Es un tema de soberanía. No, no permitiremos a Amnistía venir aquí. Bajo ningún pretexto ni por la razón que sea", ha subrayado.

En la entrevista con los dos medios franceses, realizada el martes y publicada el jueves, Al Assad también se ha referido al polémico decreto migratorio aprobado por Donald Trump y paralizado por los tribunales estadounidenses y ha afirmado que la medida no va "contra el pueblo sirio" sino contra los "terroristas".

"Va en contra los terroristas que se infiltrarían con algunos de los inmigrantes que se van a Occidente y eso ha ocurrido. Ha ocurrido en Europa, principalmente en Alemania", ha afirmado el mandatario sirio. El decreto migratorio de Trump prohíbe la entrada al país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana (Irak, Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen).